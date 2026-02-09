Örömtáncot lejt, ha a forint árfolyamára néz

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,89 forintról 376,64 forintra csökkent estére, napközben 376,43 forint és 378,23 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése alig változott, a reggeli 412,19 forintról 412,17 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 318,82 forintról 316,57 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1852 dollárról 1,1897 dollárra változott.