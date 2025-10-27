Örömteli a forintra nézni – ennyiért vehet eurót

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,96 forintról 388,45 forintra változott este hat órára, napközben 388,34 forint és 390,32 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 421,15 forintról 419,51 forintra süllyedt, míg a dolláré 335,48 forintról 333,78 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1628 dollárról 1,1639 dollárra erősödött.