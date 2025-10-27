Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Befektetés Forint

Örömteli a forintra nézni – ennyiért vehet eurót

mfor.hu

Jó napja volt a forintnak.

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,96 forintról 388,45 forintra változott este hat órára, napközben 388,34 forint és 390,32 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 421,15 forintról 419,51 forintra süllyedt, míg a dolláré 335,48 forintról 333,78 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1628 dollárról 1,1639 dollárra erősödött.

Ma dupla ébresztő kell a forintnak

Filléres elmozdulások péntekhez képest.

Ünnep után gyenge lábakkal ébredt a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama.

Amit a forint ma produkál, arra sajnos tényleg nincsenek szavak

Minden fő devizával szemben gyengülünk.

Ennyiért adják az eurót – jó a forintra nézni

Magára talált estére a forint.

Már TBSZ-számlán van a lakossági értékpapírok közel negyede

Az év közepére huszonöt százalék közelébe ugrott a tartós befektetési számlákon tartott vagyon aránya a háztartások értékpapír-megtakarításain belül a BiztosDöntés.hu számításai szerint. Az év végéig tovább növekedhet a TBSZ-ek súlya, miután utóbbiak szempontjából erős hónapok következnek a szezonális hatások miatt.

Mint bizonytalan szavazó kóválygott a forint

A magyar fizetőeszköz nem vett fel határozott irányt a bankközi kereskedésben.

Kirázza a hideg, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Gyengült a hazai fizetőeszköz reggel.

Az örülhetett hétfőn, aki eurót venne

A dollárért viszont többet kértek estére.

Ki gondolta volna, hogy így kezdi a hetet a forint?

389 forintért is szerezhetünk eurót.

A 3 százalékos lakáshitel berúghatja a SZÉP kártyák motorját is

A szeptember 1-től igényelhető első lakás megszerzését támogató Otthon Start hitelprogram várhatóan jelentősen megemeli majd a SZÉP kártyák forgalmát is. Az év elejétől lakásfelújításra is fordítható juttatási forma eddig is népszerű volt, egyrészt dinamikusan bővült az év során az újonnan regisztrált elfogadóhelyek száma, zömmel felújításhoz lehetőséget adó barkács- és bútoráruházakkal, másrészt akár a 30-50 ezer forintos átlagos kosárméretet is elérte a vásárlások összege. Az új lakáshitel újabb lendületet adhat a lakásfelújítási rohamnak, hiszen a frissen vásárolt lakásokat be is kell rendezni ahhoz, hogy otthonná változzanak.

