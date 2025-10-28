Örülhet az MNB, jól áll a devizapiac

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete – úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

További friss árfolyamokat itt találhat , laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja .

Az euró hét órakor 388,55 forinton állt, magasabban a hétfő esti 388,45 forintnál. A dollár jegyzése 333,78 forintról 333,16 forintra csökkent, a svájci franké viszont 419,51 forintról 419,84 forintra nőtt. Az euró 1,1662 dollárra erősödött a hétfő esti 1,1639 dollárról.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!