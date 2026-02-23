Összecsapja a kezét, ha a forint árfolyamára néz

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 380,22 forintról 379,45 forintra csökkent este hat órakor, napközben 379,26 forint és 380,70 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 416,31 forintról 415,58 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 321,68 forintról 321,44 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1816 dollárról 1,1804 dollárra változott.