1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Befektetés Forint

Összecsapja a kezét, ha a forint árfolyamára néz

mfor.hu

Erősödni tudott a forint.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 380,22 forintról 379,45 forintra csökkent este hat órakor, napközben 379,26 forint és 380,70 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 416,31 forintról 415,58 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 321,68 forintról 321,44 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1816 dollárról 1,1804 dollárra változott.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezúttal Hongkongban dőlt a lé, Pest álmoskás

Ezúttal Hongkongban dőlt a lé, Pest álmoskás

Ázsiában több helyen szünnep van, de Hongkong nem laszált.

Garantáltan vigyorogni fog, nézze csak meg a forintot

Garantáltan vigyorogni fog, nézze csak meg a forintot

Ezt produkálta a hazai fizetőeszköz reggel a bankközi devizapiacon.

Dörzsölheti a markát az OTP, újabb emelések érkeztek

Dörzsölheti a markát az OTP, újabb emelések érkeztek

A jó hírek jó teljesítménnyel is párosultak a héten a bank részéről. Ilyen volt az elmúlt egy hét a pesti börzén.

Nagyot fordult a világ a forinttal

Ezen a héten viszonylag nagyot gyengült a magyar fizetőeszköz. 

Szomorú lesz, ha meglátja, mi történt a héten a forinttal

Szomorú lesz, ha meglátja, mi történt a héten a forinttal

Gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon és a hetet is gyengüléssel zárta.

Odacsaphat a nagy tőzsdei ralinak ez az adat

Odacsaphat a nagy tőzsdei ralinak ez az adat

Egy mutató akár komolyabban is beleszólhat a nemesfémek piacán hosszabb ideje látott szárnyalásba.

Inkább ne nézze meg, mit csinált a forint péntek reggel

Inkább ne nézze meg, mit csinált a forint péntek reggel

Friss árfolyamok.

Rémálma volt a forintnak, nagyon leizzadt csütörtök reggelre

Rémálma volt a forintnak, nagyon leizzadt csütörtök reggelre

A magyar fizetőeszköz gyengült a csütörtök reggeli bankközi kereskedésben.

Tovább menetel a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Ezt megkönnyezi: ilyet még nem művelt idén az árupiacok fénylő csillaga

Ezt megkönnyezi: ilyet még nem művelt idén az árupiacok fénylő csillaga

Mondhatni nem okozott túl sok örömet a korábbiakban az eddigi sztárbefektetés.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168