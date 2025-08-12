Összeszűkül a pupillája, ha meglátja, mennyit ér kedd reggel egy forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 395,61 forinton állt a hétfő esti 395,69 forint után. A dollár jegyzése 340,96 forintról 340,27 forintra gyengült, a svájci franké viszont 419,47 forintról 419,62 forintra erősödött.
Az euró 1,1628 dollárra drágult a hétfő esti 1,1609 dollárról.
