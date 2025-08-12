Összeszűkül a pupillája, ha meglátja, mennyit ér kedd reggel egy forint

A könnye is kicsordul örömében annak láttán, mit művel a forint

A svájci frankkal szemben több mint négy hónapja, az euróval szemben pedig csaknem egy éve nem volt ilyen erős a hazai fizetőeszköz, míg a dollár utoljára az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt volt ilyen olcsó.