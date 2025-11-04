Ősz húrja zsong – a forint meg gyengül

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentette az MTI.
- Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 387,38 forintról 388,20 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 387,10 forint és 388,78 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 416,10 forintról 417,60 forintra ment fel,
- míg a dolláré 336,50 forintról 337,87 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1513 dollárról 1,1490 dollárra változott.
