Ősz húrja zsong – a forint meg gyengül

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz gyengült a keddi nap folyamán a bankközi kereskedésben.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentette az MTI.

  • Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 387,38 forintról 388,20 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 387,10 forint és 388,78 forint között mozgott.
  • A svájci frank jegyzése a reggeli 416,10 forintról 417,60 forintra ment fel,
  • míg a dolláré 336,50 forintról 337,87 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1513 dollárról 1,1490 dollárra változott.

Fotó: Pixabay

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

