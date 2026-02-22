Dörzsölheti a markát az OTP, újabb emelések érkeztek

Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 125 733,91 ponton zárt, 0,97 százalékkal, 1230,11 ponttal alacsonyabban, mint az előző héten. A heti forgalom 106,46 milliárd forint az előző héten elért 109,16 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek, a Magyar Telekom és az OTP kissé erősödött, a Richter minimális korrekciót mutatott, míg a Mol jelentős mínuszban zárta a hetet. A hét elején folytatódott a lejtmenet a BÉT-en, az index több mint 3100 pontont zuhant (2,45 százalék), az esést a Mol vezette, amely két nap alatt több mint 5 százalékot vesztett értékéből. Szerdán a hangulat kedvezőre fordult, az index 2,3 százalékkal került feljebb, az OTP árfolyama 3,2 százalékot ralizott, de visszatértek a vevők a Mol piacára is. Csütörtökön ismét indexcsökkenés következett és a hét utolsó napját is negatív tartományban zárta a BUX.

Emelték az OTP célárát

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában megemlítették, hogy újabb céláremelések érkeztek az OTP-re. Az Erste felhalmozásról tartásra változtatta ajánlását, miközben a célárfolyamot 28 ezer forintról 43 200 forintra növelte. Az Autonomous Research 44 248 forintról 47 231 forintra emelte a bankrészvény célárfolyamát, az ajánlás változatlanul felülteljesítő. A bankpapír ennek megfelelően a legjobban teljesítő vezető részvény volt a héten A hét eseményei között megemlítették, hogy a Richter kutatási együttműködési és opciós megállapodást kötött a svájci FimmCyte-tal. Az Equilor elemzői szerint a megállapodás illeszkedik a Richter stratégiájába a női betegségek piacán, és ezzel bővítheti endometriózis portfólióját. Értékelésük szerint a megállapodás rövid távú pénzügyi hatása minimális, azonban értékes opciós jogot biztosít a magyar gyógyszergyártónak egy ígéretes készítmény globális forgalmazására.

Fotó: MTI

A Mol pénteken tette közzé negyedéves és éves eredményét, amelyet az Equilor értékelése szerint vegyes számok jellemeztek, jelentősebb meglepetés nélkül. Az EBITDA (kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye) a várakozásokkal többnyire összhangban volt, az egy részvényre jutó adózott eredmény azonban éves szinten 810 millió dollárra csökkent a 2024-es 1023 millió dollárhoz képest. A menedzsment 2025-ös várakozásait tekintve a Mol alulteljesítette az adózás előtti eredményre vonatkozó előrejelzését: a tényadat 1,3 milliárd dollár lett a 2025 novemberében frissített 1,6 milliárd dolláros iránymutatáshoz képest. Hozzátették: a cégvezetés idei évi iránymutatása alacsonyabb nyersolaj-feldolgozási volument jelez előre, ezt jelzi a 3,0 milliárd dolláros tisztított EBITDA várakozás a 2025-ös 3,4 milliárd dollárral szemben.

A Mol a sor végén kullogott

A héten a vezető részvények közül az OTP teljesített a legjobban. A bankrészvény árfolyama 0,58 százalékkal emelkedett, pénteki záróára 39 650 forint volt, heti forgalma 59,4 milliárd forint volt. A Magyar Telekom 0,2 százalékkal került feljebb, a részvény 1974 forinton zárt pénteken, heti forgalma 2,34 milliárd forintot tett ki. A Richter árfolyama 0,85 százalékkal esett, pénteken a részvény 11 600 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 10,51 milliárd forintot. A leggyengébben teljesítő blue chip ezen a héten is a Mol volt. Az olajpapír az előző heti 5,53 százalék után 5,26 százalékkal esett, a részvény 3528 forinton zárt pénteken, heti forgalma 21,34 milliárd forintot tett ki. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9 985,12 ponton zárt, értéke 91,31 ponttal, 0,91 százalékkal elmaradt az előző hetitől. (MTI)