Padlóra küldte a forintot az iráni háború

mfor.hu

Jelentősen gyengült a forint az euróval és a dollárral szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,86 forintról 380,96 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 377,78 forint és 381,96 forint között mozgott, adta hírül az MTI.

A svájci frank jegyzése a reggeli 417,77 forintról 417,89 forintra ment fel, míg a dolláré 321,45 forintról 325,85 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1757 dollárról 1,1690 dollárra változott.

A BUX szintén gyengült a közel-keleti háború eszkalációja nyomán. 

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

