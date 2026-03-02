Padlóra küldte a forintot az iráni háború

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 377,86 forintról 380,96 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 377,78 forint és 381,96 forint között mozgott, adta hírül az MTI.
A svájci frank jegyzése a reggeli 417,77 forintról 417,89 forintra ment fel, míg a dolláré 321,45 forintról 325,85 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1757 dollárról 1,1690 dollárra változott.
A BUX szintén gyengült a közel-keleti háború eszkalációja nyomán.
