Patália: a réz is arannyá válik néhány bányász cirkusza miatt?

A világ rézellátása szempontjából kritikus helyzet alakult ki Észak-Chilében, ahol sztrájkoló szerződéses munkavállalók zárták le az ország legfontosabb bányászati útvonalait.

A globális bányászati óriás, a BHP nevű vállalat napokban kiadott közlése szerint a megmozdulások közvetlenül érintik a világ legnagyobb rézbányájaként számontartott Escondida, valamint az Antofagasta Minerals által üzemeltetett Zaldivar lelőhelyek elérését. A blokádok miatt nehézségekbe ütközik a munkaerő utaztatása és az üzemi logisztika.

A vállalatot már napok óta sújtja a munkajogi természetű konfliktus. Az útzárak miatt a járműforgalom is akadozik, ami jelentős csúszásokat okoz a bányászok műszakváltásaiban.

A bányászat fennakadt, az ár felszaladt

A bányászati útvonal megbénítása nemcsak helyi probléma, hanem globális gazdasági tényező is. Mivel Chile adja a világ réztermelésének jelentős részét, az ilyen jellegű logisztikai fennakadások azonnal éreztetik hatásukat a tőzsdei árakon, hiszen a kínálat bizonytalanságától tartó befektetők felfelé hajtják a réz jegyzését. További részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

