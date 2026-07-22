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Peking olyan tervet szőtt, ami az egekbe repítheti a lesajnált nemesfém árát

mfor.hu

A távol-keleti ország már így is vezető szereppel rendelkezik a platina globális piacán; ezt a dominanciát pedig tovább erősítheti a szuperhatalom jól felfogott stratégiai víziója.

Míg sokan a szokásos részvénypapírokat vagy az aranyat hajszolják, addig a világ legnagyobb gazdasága olyan elképzeléseket vázolt, melyek alaposan átírhatják a spanyol hódítók által csak „kicsi ezüstnek” becézett platina világpiaci jegyzését – írja a Privátbankár.

A nemesfém az Iránnal szembeni katonai konfliktus kirobbanása óta már több mint 30 százalékot esett, és július utolsó harmadát is a lélektani, 1600 dolláros unciánkénti árszint közelében kezdte meg a határidős kereskedésben.

Beruházási hullám jöhet

Ebben a nem túl rózsás helyzetben érkezett a Platina Világtanács (WPIC) friss elemzése. Ez alapján a pekingi vezetés 15. ötéves terve elhozhatja a platina aranykorát. Kína 2030-ig gigantikus, 300 milliárd dolláros büdzsét különít el az AI, azaz a mesterséges intelligenciával összefüggő infrastruktúra kiépítésére. Ez a masszív beruházási hullám pedig teljesen új alapokra helyezi a platinakeresletet.

A nemesfém ugyanis nélkülözhetetlen a modernfélvezető-gyártásban, de az energiapiacon is. Kína ráadásul úttörő az országban gőzerővel fejlődő, hidrogénalapú járművek terén. Ezek ugyancsak rászorulnak erre a nemesfémre a gyártás során,

míg a hagyományos robbanómotoros autók katalizátorához továbbra is alkalmazza az ipar a platinát. 

Arról, hogy pontosan mely területeken jelentkezhet további kereslet a nemesfém iránt, és mit mondott a platina várható értékéről a világtanács vezetője, további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg. 

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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