Péntek estére nagyon elfogyott a forint ereje

Gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, és a hetet is gyengüléssel fejezte be – jelentette az MTI.

Este hat órakor az eurót 379,68 forinton jegyezték a reggel hét órai 379,09 forint után,

a dollár jegyzése 319,82 forintra ment fel 319,43-ról,

a svájci franké pedig 416,28 forinton állt 415,02 forint után.

A hét eleji kezdéshez képest a forint az euróval szemben 0,5 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 1,0 százalékkal gyengült, míg a dollárral szemben alig változott, 0,03 százalékot adott le. A februári kezdésnél a forint erősebben áll az euróval és a dollárral szemben, mégpedig 0,4 és 0,6 százalékkal, míg a svájci frank ellenében kissé gyengült, 0,06 százalékkal. Az év eleji kezdéshez képest szintén az euró és a dollár ellenében áll erősebben a forint, 1,3 és 2,3 százalékkal, a svájci frank ellenében viszont 0,8 százalékkal gyengült.