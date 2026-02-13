1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

Péntek estére nagyon elfogyott a forint ereje

mfor.hu

Péntek estére a magyar fizetőeszköz árfolyma gyengült a bankközi piacon.

Gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, és a hetet is gyengüléssel fejezte be – jelentette az MTI.

  • Este hat órakor az eurót 379,68 forinton jegyezték a reggel hét órai 379,09 forint után,
  • a dollár jegyzése 319,82 forintra ment fel 319,43-ról,
  • a svájci franké pedig 416,28 forinton állt 415,02 forint után.

A hét eleji kezdéshez képest a forint az euróval szemben 0,5 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 1,0 százalékkal gyengült, míg a dollárral szemben alig változott, 0,03 százalékot adott le. A februári kezdésnél a forint erősebben áll az euróval és a dollárral szemben, mégpedig 0,4 és 0,6 százalékkal, míg a svájci frank ellenében kissé gyengült, 0,06 százalékkal. Az év eleji kezdéshez képest szintén az euró és a dollár ellenében áll erősebben a forint, 1,3 és 2,3 százalékkal, a svájci frank ellenében viszont 0,8 százalékkal gyengült.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Futhat a pénze után, ha nem figyel: három napos leállás jön

Futhat a pénze után, ha nem figyel: három napos leállás jön

Napokra bezárják a kapukat ezek az intézmények, erre nem árt felkészülni.

Nem fog sírógörcsöt kapni, ha a forintra néz

Nem fog sírógörcsöt kapni, ha a forintra néz

Felemás napja volt a forintnak.

Váratlanul nagyot gyengült a forint

Váratlanul nagyot gyengült a forint

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Nagy alpesi lesiklásra készül a forint

Magasról nagyot lehet esni – kapaszkodik a forint

A magyar fizetőeszköz árfolyama gyengült a keddi bankközi piacon.

Izzik az olajpiac: rendkívüli jelzést kaptak az amerikai hajók

Izzik az olajpiac: rendkívüli jelzést kaptak az amerikai hajók

A kínálati oldal biztonsági aggályai tovább fűthetik a piacot.

Magyar állampapír helyett külföldi értékpapírt vesznek a magyarok

Magyar állampapír helyett külföldi értékpapírt vesznek a magyarok

Változtak a megtakarítási szokások tavaly, a kisbefektetők elfordultak az állampapíroktól a kockázatosabb befektetések felé – írja a Privátbankár. 

Nem fog hinni a szemének, ha ránéz a forint árfolyamára

Nem fog hinni a szemének, ha ránéz a forint árfolyamára

Jó erőben van a forint kedd reggel is. 

Örömtáncot lejt, ha a forint árfolyamára néz

Örömtáncot lejt, ha a forint árfolyamára néz

Jó napja volt a forintnak.

Vérszemet kapott a forint: 2023 óta nem láttunk ilyen árfolyamot

Vérszemet kapott a forint: 2023 óta nem láttunk ilyen árfolyamot

Erősödött délutánra a forint.

Ez betett: fájdalmas hullámvasútra ült, aki az aranyra fogadott

Ez betett: fájdalmas hullámvasútra ült, aki az aranyra fogadott

Hiába állt ki néhány nappal ezelőtt a Deutsche Bank a korábban az aranyra aggatott 6000 dolláros, unciánkénti árcédulája mellett, mostanra jóval árnyaltabb a kép a piacon. Ez zárójelbe is teheti az előbbihez hasonló meredek prognózisokat a nagyobb elemzőházaknál.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168