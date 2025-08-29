1p
Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

Péntek reggel sem ugyanannyit ér a forint, mint néhány órája

mfor.hu

Friss árfolyamok.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 396,73 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 396,86 forintnál. A dollár jegyzése 339,98 forintról 340,10 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 424,10 forintról 423,80 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése 1,1665 dollárra gyengült a csütörtök esti 1,1672 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Estére elnyugodott a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Táncra perdül, ha meglátja, mi történt a forinttal

Táncra perdül, ha meglátja, mi történt a forinttal

Erősödött a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Fájdalmas hírünk van, ha eurót akar venni

Fájdalmas hírünk van, ha eurót akar venni

Nem volt jó napja a forintnak.

Nézze csak, mi történt a forinttal!

Nézze csak, mi történt a forinttal!

Szerda reggeli friss árfolyamok.

A forint az eurót, és a zöldhasút is sikeresen üldözte

A forint az eurót, és a zöldhasút is sikeresen üldözte

A magyar fizetőeszköz erősödött kedden.

Meglepő, hogy mennyi pénz maradt az állampapírokban

A Privátbankár.hu idei befektetési alapkezelői szavazásán több dobogós helyezést – köztük két elsőt – elért MBH Alapkezelő üzletág-vezetőjével, Herczog Péterrel beszélgettünk.

Nehéz elhinni, hogy megint ennyiért adják az eurót

Nehéz elhinni, hogy megint ennyiért adják az eurót

Rossz napja volt a forintnak.

Csak a bátorak nézzék meg, milyen gyenge a forint

Csak a bátrak nézzék meg, milyen gyenge a forint

Így kezdte a hetet a forint.

Kitört a forintnál a péntek esti láz

Kitört a forintnál a péntek esti láz

A magyar fizetőeszköz pénteken erősödött a bankközi piacon.

Felkelt a padlóról a forint, de nem bikázta be a pénteket

Felkelt a padlóról a forint, de nem bikázta be a pénteket

Minimális erősödéssel nyitott a forint az euróhoz és a svájci frankhoz viszonyítva pénteken. A hét eleji, erősebb szint azonban még messze van.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168