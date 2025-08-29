Péntek reggel sem ugyanannyit ér a forint, mint néhány órája

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 396,73 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 396,86 forintnál. A dollár jegyzése 339,98 forintról 340,10 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 424,10 forintról 423,80 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése 1,1665 dollárra gyengült a csütörtök esti 1,1672 dollárról.
