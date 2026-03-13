2p

Befektetés Deviza Euró Forint Olaj

Pénteken is bal lábbal kelt fel a forint, mégis van, aminek lehet örülni

mfor.hu

A forint gyengült, de az olaj ára elindult lefelé.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró fél nyolckor 392,05 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 390,03 forintnál. A dollár jegyzése 338,46 forintról 341 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 431,50 forintról 433,12 forintra nőtt.

Az euró jegyzése 1,1497 dollárra gyengült a csütörtök esti 1,1522 dollárról.

Csökkent a kőolaj jegyzése péntek kora reggel az ázsiai kereskedésben arra a washingtoni bejelentésre, hogy az Egyesült Államok 30 napra mentesítette a világ országait az orosz olaj és olajtermékek vásárlásának tilalma alól.

Fél hétkor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 37 cent (0,37 százalék) csökkenéssel, 100,08 dolláron állt, hajnalban 102 dollár fölött is jegyezték.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az orosz olaj vásárlására vonatkozó tilalom 30 napos felfüggesztése kizárólag a tengeren rekedt orosz kőolajra és olajtermékekre vonatkozik. A pénzügyminiszter szerint a lépés hozzájárul a globális energiapiacok stabilizálásához. Scott Bessent úgy vélte, hogy a „rövid időre szóló” intézkedés nem jár jelentős pénzügyi előnnyel az orosz kormány számára.

Az orosz kőolajjal kapcsolatos intézkedés az amerikai energiaügyi minisztériumnak azt az egy nappal korábbi bejelentését követte, miszerint 172 millió hordó kőolajat szabadít fel az amerikai stratégiai kőolajtartalékból, hogy megfékezze az iráni háború nyomán az egekbe szökő olajárakat.

(MTI)


 

