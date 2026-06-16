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Pironkodni kezdett a jó magyar forint

mfor.hu

Az idei minden jel szerint a magyar fizetőeszköz éve. Eddig.

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Történt mindez azok után, hogy a forint az euróval és a svájci frankkal szemben idei legerősebb árfolyamát érte el nemrég.

Az eurót 350,56 forinton jegyezték röviddel hét óra előtt a hétfő esti 349,97 forint után.

A dollár jegyzése 301,77 forintról 302,78 forintra emelkedett, a svájci frank pedig 380,14 forintról 380,53 forintra drágult. Az euró árfolyama 1,1597 dollárról 1,1578 dollárra csökkent kedd reggel. (MTI)

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