Pironkodni kezdett a jó magyar forint

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Történt mindez azok után, hogy a forint az euróval és a svájci frankkal szemben idei legerősebb árfolyamát érte el nemrég.

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