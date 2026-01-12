Pofont kapott a forint – nézze meg, mennyiért adják az eurót!

Gyengült a forint hétfőn a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót este hat órakor 387,31 forinton jegyezték a kora reggeli 386,11 forint után. A dollár jegyzése 331,73 forintra változott 330,87 forintról, a svájci franké pedig 416,45 forintra emelkedett 414,64 forintról.

Még a reggeli jegyzések alapján a forint gyengébben kezdte a hetet az egy héttel ezelőtti hétfői állásnál: 0,8 százalékkal az euró, 1,2 százalékkal a dollár és 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint a hétfő esti állás alapján az euróval szemben 0,7 százalékkal, a dollárral szemben 1,3 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 0,8 százalékkal gyengült.