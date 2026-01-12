1p
Befektetés Forint

Pofont kapott a forint – nézze meg, mennyiért adják az eurót!

mfor.hu

Nem indult jól a hét. 

Gyengült a forint hétfőn a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót este hat órakor 387,31 forinton jegyezték a kora reggeli 386,11 forint után. A dollár jegyzése 331,73 forintra változott 330,87 forintról, a svájci franké pedig 416,45 forintra emelkedett 414,64 forintról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Még a reggeli jegyzések alapján a forint gyengébben kezdte a hetet az egy héttel ezelőtti hétfői állásnál: 0,8 százalékkal az euró, 1,2 százalékkal a dollár és 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint a hétfő esti állás alapján az euróval szemben 0,7 százalékkal, a dollárral szemben 1,3 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 0,8 százalékkal gyengült.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Varga Mihály: a forint és a hazai tőzsde is remekelt

Varga Mihály: a forint és a hazai tőzsde is remekelt

A  stabilitás fontossága mellett 5 éve nem látott árfolyamról és tőzsdei rekordokról beszélve indította az évet Varga Mihály jegybankelnök.

Súlyos árat fizethetnek Venezuela miatt : rászállt Trump erre a cégre

Súlyos árat fizethetnek Venezuela miatt : rászállt Trump erre a cégre

Nemes egyszerűséggel kizárhatja az amerikai Exxon olajtársaságot Donald Trump a venezuelai piacról a cég „ravasz” vezetői miatt.

Kétségek között – így ébredt ma a forint

Kétségek között – így ébredt ma a forint

Még nem döntötte el melyik irányba tegyen határiozott lépéseket a főbb devizákkal szemben a forint. 

Verheti a fejét a falba, aki nem hétfőn vett forintot

A hazai fizetőeszköz gyengébben zárta január első teljes üzleti hetét, mint ahogyan nyitotta.

Eldobta a hólapátot a forint

Eldobta a hólapátot a forint

A magyar fizetőeszköz kissé gyengült a pénteki bankközi piacon.

Bombaformában kezd a forint

Bombaformában kezd a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Megrogyott a forint

Megrogyott a forint

385 fölé kúszott az euró.

Mit ér a forint csütörtök reggel?

Mit ér a forint csütörtök reggel?

Itt vannak a friss árfolyamok.

Majdnem megfagyott a forint is

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Influenzásan köhécselt a forint

Influenzásan köhécselt a forint

A magyar fizetőeszköz kissé gyengült a keddi bankközi kereskedésben.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168