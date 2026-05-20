Ráijesztettek a számok a befektetőkre, ki is pirult Európa

Londonban a FTSE index 0,41 százalék, a frankfurti DAX index 0,35 százalék, a CAC-40 index 0,17 százalék mínuszban kezdte a kereskedést.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 0,01 százalék csökkenést jelzett – írta az MTI. A csökkenések kapcsán érdemes megjegyezni, hogy ma reggel már több eurpai makrogazudasági adat jelent meg vagy jelenik még meg. Ezt fogadhatták most rosszul a piaci szereplők.

Nem megy az aranynak sem

Az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 1,06 dollárral (0,96 százalékkal) 109,92 dollárra csökkent. Az arany ára unciánként 0,11 százalékkal (4,68 dollárral) 4480,72 dollárra süllyedt. Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, júniusi jegyzésében 0,29 százalékkal csökkent: 1 megawattóra 51,66 euróba került a kereskedés első órájának végén. A gázjegyzés három hónapja 30,67 eurón, egy éve 33,54 eurón, két éve 28,61 eurón zárt. Az euró 362,02 forintra gyengült 9 órakor a kedd esti 362,49 forintról. A svájci frank árfolyama 395,68 forintról 394,97 forintra csökkent, a dolláré pedig 312,53 forintról 312,22 forintra süllyedt. Az euró árfolyama 1,1598 dollárról 1,1595 dollárra változott.

Kapcsolódó cikk Domboríthat Amerika üdvöskéje, közzéteszik a jelentést Ismét dőlhet a lé.

Pest sem mutatott erőt

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3 pontos csökkenéssel, 131 770,44 ponton nyitott szerdán. A keddi záró értékéhez képest minimálisan gyengült.