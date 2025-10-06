Rákaptunk a TBSZ-re, rekordon a befektetések

Az első félév végére meghaladta a 494 ezret a bankoknál, illetve befektetési szolgáltatóknál vezetett TBSZ-számlák száma a jegybank adatai szerint, ami rendkívül erős, 38,2 százalékos emelkedés 2024 júniusához képest. Eközben a számlákon lévő befektetések értéke is közel egyharmadával emelkedett éves alapon, és június végére meghaladta a 7 100 milliárd forintot – ami szintén új csúcs.
Most jön a szezon, újabb roham következhet
Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója szerint a TBSZ számlák száma mostanra már minden bizonnyal átlépte a félmillió lélektani határt, az utolsó negyedév pedig újabb nyitási hullámot hozhat. Ennek részben az az oka, hogy az év végén szokásos premizálások miatt év végén rendszerint megugrik a félretehető pénz mennyisége a lakosságnál.
Emellett a befektetések, megtakarítások elhelyezésére szolgáló gyűjtőév mindig naptári év a TBSZ-nél (vagyis a számla nyitásának időpontjától függetlenül december 31-ig tart), ezért sokan időzítik az utolsó hónapokra a szabad pénzeszközeik elhelyezését, hogy minél jobban lerövidítsék a felhalmozási időszakot – hívta fel a figyelmet Barát Mihály szakújságíró.
Sokan hajtanak az adókedvezményekre
A tartós befektetési számlákra 2023 nyarán terelődött a korábbinál jóval nagyobb figyelem, miután a legtöbb megtakarításnál és befektetésnél bevezették a 15 százalékos kamatadón felül a 13 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót. A szigorítás alól az állampapírok jelentettek kivételt – a kormányzat ezzel is ösztönözni próbálta a lakosság vásárlásait –, de a változás a TBSZ-számlákat sem érintette, hiszen az ezeken elért hozam tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül.
A jogszabályváltozás után látványosan emelkedni kezdett a TBSZ-ek száma, hiszen sokan így próbálták elkerülni a szocho megfizetését a befektetéseiken elért hozamaik után. Egy idő után viszont kiderült, hogy az új számlanyitások egy részénél nem a hosszú távú befektetés, hanem elsősorban az adó elkerülése volt a cél, így a kormányzat idén januártól ismét módosított a szabályozáson.
Ennek értelmében, ha három éven belül törik fel a TBSZ-számlát, akkor itt is 15 százalék szja és 13 százalék szocho terheli azt elért hozamot. A 3 és 5 év közötti idősávban 10 százalékos szja-t, és 8 százalék szochót kell fizetni, a teljes adómentesség pedig csak az ötéves időszak leteltével jár a TBSZ tulajdonosának.
Az új szabályok bevezetése ellenére a TBSZ változatlanul nagyon előnyös megoldást nyújt azoknak, akik közép- és hosszú távon fektetnék be pénzüket, tehát számítani lehet arra, hogy a konstrukció továbbra is népszerű lesz a kisbefektetők körében – állapította meg a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.
A pénzügyi szolgáltatók is kedvelik a konstrukciót
Miután a TBSZ-ek nyitása a pénzügyi szempontból felkészültebb, tudatosabban megtakarító, hosszabb távon elköteleződni hajlandó rétegre jellemző, a maguk eszközeivel bankok és befektetési szolgáltatók is igyekeznek ösztönözni az új számlák nyitását.
- A Gránit Banknál az eBank appon keresztül, a Videóbankban és személyesen is lehet értékpapíros TBSZ-t nyitni, a számla nyitása és a számla vezetése most egyaránt díjmentes.
- Az Erste most akár két évig díjmentes számlavezetéssel kínál netbanki felületen és a mobilappon keresztül is megnyitható TBSZ-számlát, ha az ügyfél rendszeres értékpapír-befektetést – ez Erste Future néven fut a szolgáltatónál – is indít. Ha a TBSZ tulajdonosa nem indít rendszeres befektetést, a TBSZ fix költsége havi 350 forint számlánként (maximum négy számláig), és a normál számlához hasonlóan 0,015 százalékos állományi költséggel kell számolni.
- Az MBH Banknál díjmentes a TBSZ-számla nyitása, amelyet személyesen tehetnek meg az ügyfelek. A bank honlapján emellett TBSZ-kalkulátor is működik, amelynek célja annak bemutatása, hogy a TBSZ számla adott hozamszint mellett milyen előnyt jelent a normál értékpapírszámlához képest.
- A MagNet Banknál betét alapú TBSZ érhető el, Adócsillapító Tartós Megtakarítási számla néven. A betét éves kamata a jegybanki alapkamat mínusz négy százalék – ez jelenleg 2,50 százalékos, éves kamatot jelent. A lekötési idő 3 és 5 év lehet, a minimálisan elhelyezhető összeg 50 ezer forint, viszont felső összeghatár nincs ennél a betétnél.
- Az OTP Banknál most az OTP internet- és mobilbankban nyitott értékpapírszámlák – köztük az értékpapíros TBSZ – számlavezetési díját a teljes állományra vonatkozóan elengedik az év végéig. Emellett az újonnan vásárolt OTP Prémium Alapcsalád és a közvetlen Ingatlan Alapok befektetési jegyeire vonatkozó állományokra is elengedik – szintén az év végéig – az értékpapírszámla számlavezetési díjat.
- A CIB Bank díjmentes számlavezetéssel kínálja a Maraton néven futó termékét. A betétek elhelyezésére szolgáló Maraton Takarékszámlánál 100 ezer forint a legkisebb elhelyezhető összeg. A pénzintézetnél személyesen lehet TBSZ-t nyitni.