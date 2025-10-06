Rákaptunk a TBSZ-re, rekordon a befektetések

Az első félév végére meghaladta a 494 ezret a bankoknál, illetve befektetési szolgáltatóknál vezetett TBSZ-számlák száma a jegybank adatai szerint, ami rendkívül erős, 38,2 százalékos emelkedés 2024 júniusához képest. Eközben a számlákon lévő befektetések értéke is közel egyharmadával emelkedett éves alapon, és június végére meghaladta a 7 100 milliárd forintot – ami szintén új csúcs.

Most jön a szezon, újabb roham következhet

Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója szerint a TBSZ számlák száma mostanra már minden bizonnyal átlépte a félmillió lélektani határt, az utolsó negyedév pedig újabb nyitási hullámot hozhat. Ennek részben az az oka, hogy az év végén szokásos premizálások miatt év végén rendszerint megugrik a félretehető pénz mennyisége a lakosságnál.

Emellett a befektetések, megtakarítások elhelyezésére szolgáló gyűjtőév mindig naptári év a TBSZ-nél (vagyis a számla nyitásának időpontjától függetlenül december 31-ig tart), ezért sokan időzítik az utolsó hónapokra a szabad pénzeszközeik elhelyezését, hogy minél jobban lerövidítsék a felhalmozási időszakot – hívta fel a figyelmet Barát Mihály szakújságíró.

Sokan hajtanak az adókedvezményekre

A tartós befektetési számlákra 2023 nyarán terelődött a korábbinál jóval nagyobb figyelem, miután a legtöbb megtakarításnál és befektetésnél bevezették a 15 százalékos kamatadón felül a 13 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót. A szigorítás alól az állampapírok jelentettek kivételt – a kormányzat ezzel is ösztönözni próbálta a lakosság vásárlásait –, de a változás a TBSZ-számlákat sem érintette, hiszen az ezeken elért hozam tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül.

Nem csillapodik a befektetési láz, egy év alatt közel negyven százalékkal ugrott a TBSZ-ek száma

Fotó: Depositphotos

A jogszabályváltozás után látványosan emelkedni kezdett a TBSZ-ek száma, hiszen sokan így próbálták elkerülni a szocho megfizetését a befektetéseiken elért hozamaik után. Egy idő után viszont kiderült, hogy az új számlanyitások egy részénél nem a hosszú távú befektetés, hanem elsősorban az adó elkerülése volt a cél, így a kormányzat idén januártól ismét módosított a szabályozáson.

Ennek értelmében, ha három éven belül törik fel a TBSZ-számlát, akkor itt is 15 százalék szja és 13 százalék szocho terheli azt elért hozamot. A 3 és 5 év közötti idősávban 10 százalékos szja-t, és 8 százalék szochót kell fizetni, a teljes adómentesség pedig csak az ötéves időszak leteltével jár a TBSZ tulajdonosának.

Az új szabályok bevezetése ellenére a TBSZ változatlanul nagyon előnyös megoldást nyújt azoknak, akik közép- és hosszú távon fektetnék be pénzüket, tehát számítani lehet arra, hogy a konstrukció továbbra is népszerű lesz a kisbefektetők körében – állapította meg a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

A pénzügyi szolgáltatók is kedvelik a konstrukciót

Miután a TBSZ-ek nyitása a pénzügyi szempontból felkészültebb, tudatosabban megtakarító, hosszabb távon elköteleződni hajlandó rétegre jellemző, a maguk eszközeivel bankok és befektetési szolgáltatók is igyekeznek ösztönözni az új számlák nyitását.