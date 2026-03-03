Ritka magas reálkamat érhető el lakossági állampapírral – hacsak…

Február 25-ei hatállyal a Magyar Nemzeti Bank 0,25 százalékponttal, 6,25 százalékra csökkentette az alapkamatát, mintegy másfél év után először. Erre mi történt a három hónapos diszkont kincstárjegyek hozamával? Szinte semmi, 6,15-ről 6,13 százalékra csökkent, tehát lényegében nem változott.

Ennek az a fő magyarázata, hogy a kamatcsökkentésre már nagyon erősen számított az elemzők többsége, így az korábban beépült az árfolyamokba, hozamokba. Attól kezdve vették szinte teljesen biztosra a kamatvágást a piaci szereplők, hogy február 12-én bejelentették a legújabb, a vártnál alacsonyabb inflációs adatot, a januárit, ami éves szinten csak 2,1 százalék volt.

A kisbefektetőket igazából nem kell, hogy nagyon izgassa ez a negyed százalékpontos kamatvágás, még akkor sem, ha netán holnap az Államadósság Kezelő Központ ugyanennyivel csökkentené a fix kamatozású állampapírok kamatait. A reálkamat ugyanis, vagy legalábbis a várható reálkamat jelenleg meglehetősen magas, hiszen – mint már említettük – az inflációs adat 2,1 százalék volt éves szinten.

A három hónapos diszkont kincstárjegyek hozama több mint hat százalék – ehhez a Bónusznál még kamatprémium is jön –, miközben a fix kamatozású kötvényekkel még hét százalékot is el lehet érni ötéves futamidőre.

