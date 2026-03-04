Reggelre elfogytak a forint könnyei

Vegyesen alakult a forint árfolyama szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentetet az MTI.
- Az eurót hét órakor 389,28 forinton jegyezték a kedd esti 389,22 forint után.
- A dollár jegyzése 335,71 forintra változott 335,75 forintról, a svájci franké 428,40 forintról 429,38 forintra erősödött.
- Az euró árfolyam 1,1595 dollárra módosult a kedd esti 1,1591 dollárról.
A keddi helyzetről írtuk:
