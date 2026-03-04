1p
Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

Reggelre elfogytak a forint könnyei

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz az előző napi zuhanás után vegyesen teljesített a bankközi piacon szerda reggelre.

Vegyesen alakult a forint árfolyama szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentetet az MTI.

  • Az eurót hét órakor 389,28 forinton jegyezték a kedd esti 389,22 forint után.
  • A dollár jegyzése 335,71 forintra változott 335,75 forintról, a svájci franké 428,40 forintról 429,38 forintra erősödött.
  • Az euró árfolyam 1,1595 dollárra módosult a kedd esti 1,1591 dollárról.

A keddi helyzetről írtuk:

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Zokogni kezd, ha meglátja mi történt a forint árfolyamával

Zokogni kezd, ha meglátja, mi történt a forint árfolyamával

Borzasztó napja volt a forintnak.

Szabadesésen a forint, zuhan az árfolyam

Szabadesésen a forint, zuhan az árfolyam

A nemzetközi hírek hatására mindenki menekül a kockázatos eszközökből. A forintból is. 

Ritka magas reálkamat érhető el lakossági állampapírral – hacsak…

Ritka magas reálkamat érhető el lakossági állampapírral – hacsak…

Hiába csökkentették a kamatot Magyarországon, az infláció mérséklődése miatt a lakossági állampapírok bőven a pénzromlás felett fizetnek. Így pénzünk értéke még gyarapodik is – hacsak valami rendkívüli nem történik.

Nehéz elhinni, hogy milyen erős maradt a forint

Gyakorlatilag bármi megtörténhet a forinttal

Vegyesen alakult a hazai fizetőeszköz árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben.

Padlóra küldte a forintot az iráni háború

Padlóra küldte a forintot az iráni háború

Jelentősen gyengült a forint az euróval és a dollárral szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

réz rez

Veszélyben a nyaralás: ránk rúgná az ajtót ez a tőzsdei fejlemény

Nem árt ébernek lennünk, a szakértő szerint főleg a nyár közepe hozza majd el a komoly izgalmakat.

Bombázás után: alaposan elhasaltak Európa nagyágyúi

Bombázás után: alaposan elhasaltak Európa nagyágyúi

Nem sok optimizmusra adott okot a hét eleje a főbb európai parkettek teljesítménye alapján.

Berobbant a gáz ára a tőzsdén

Berobbant a gáz ára a tőzsdén

Kifejezetten ideges kereskedési nyitány volt látható a TTF holland gáztőzsdén.

Nézze meg: nem tette zsebre a forint a hétvégén történteket

Nézze meg: nem tette zsebre a forint a hétvégén történteket

Ma reggel is elindult a kereskedés a bankközi devizapiacon. A forint is reagált.

Hatalmas tengeri tumultus alakult ki – Irán a háttérben

Hatalmas tengeri tumultus alakult ki – Irán a háttérben

Nagy számban sorakoztak fel a megrekedt tankerek a Közel-Keleten.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168