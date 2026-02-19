Rémálma volt a forintnak, nagyon leizzadt csütörtök reggelre

Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.

Az eurót reggel hat órakor 379,17 forinton jegyezték az előző este hat órai 377,70 forint után,

a dollár jegyzése 321,68 forintra ment fel 319,83 forintról,

a svájci franké pedig 416,01 forintra 414,10-ről.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 0,5 százalékkal áll erősebben a februári kezdésnél az euróval szemben, a dollár és a svájci frank ellenében viszont árfolyama nagyjából megegyezik a hó elejivel.

A dollár csak úgy kipattant az ágyból

Fotó: DepositPhotos.com