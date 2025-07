Rengetegen fordultak el az állampapíroktól

Karagich István szerint főként a vagyonosabb ügyfelek szállhattak ki.Az ÁKK az év első felében tervezett lakossági értékesítésének csak 71 százalékát tudta teljesíteni, és nem kíván extrém magas kamatokkal visszacsábítani a befektetőket. Közben a devizakötvény-kibocsátások miatt a devizaarány 30 százalék fölé emelkedik. A befektetők egy része hazai és külföldi befektetési alapokba, részvényekbe, kötvényekbe tette át a pénzét: április végére ezek állománya rekordra nőtt, külföldi értékpapírokból 4361 milliárdot tartottak, négy hónap alatt 400 milliárd forint friss tőke érkezett ide. Eközben a TBSZ-számlák száma is rekordszintre, 453 ezer fölé emelkedett.

