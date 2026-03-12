2p

Befektetés Árutőzsdei termékek

Repült a drága arany, vele a kereslet is, aztán bombázni kezdtek

mfor.hu

Jól futott az aranyszekér múlt hónapban. De mi lesz ezután?

4,5 milliárd dollárral gyarapodott az amerikai, arany hátterű ETF-ekbe áramló tőke állománya februárban. Ezzel a 2026-os év eddigi összesített értéke elérte a 10,5 milliárd dollárt, ami jelentős növekedés a tavalyi első két hónapban mért 6,3 milliárd dollárhoz képest.

Ezzel már a 9. egymást követő hónapban zártak pozitív mérleggel, azaz beáramlással ezek az eszközök. A világ egyik vezető pénzügyi adatközlője, az LSEG Lipper emellett már a múlt havi adatok kapcsán is felhívta a figyelmet arra, hogy 2009 óta nem látott szintű 3,6 milliárd dollárnyi tőke az aranybányászathoz köthető ETF-ekbe is összpontosult.

Szinte nem ismerte a kockázatokat az arany

Az arany azonnali, spot ára, februárban majdnem 8 százalékkal emelkedett, így 5250 amerikai dollár felett zárt egyetlen unciára vetítve. Ezzel szemben az ezüst 10 százalékot is meghaladó ugrást produkált, míg a bitcoin közel 15 százalékkal értékelődött le múlt hónapban. Előbbiek azért érdekesek, mert a kockázatokkal korrigált számítási mód alapján az arany így már a második egymást követő hónapban teljesítette felül az ezüstöt, a bitcoint és az S&P 500 indexet. Mesés növekedés helyett iráni bpmbázások és visszatérő inflációs rém. Ezekről további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

Az euró hét órakor 389,82 forinton állt.

Az lett volna a csoda, ha nem gyengül el a forint estére

Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Gyengült a magyar fizetőeszköz.

Jelentősen erősödött a magyar fizetőeszköz a bankközi kereskedésben a keddi napon.

Gigászi nyereséget értek el a magyar kisbefektetők januárban az értékpapírokon, főleg a bankpapírokon – írja a Privátbankár. 

Jelentősen emelkedett a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Javított estére a forintunk.  

Az üzemanyagpiac miatt sürget komoly lépéseket a Tisza párt elnöke.

Méretes zuhanásokkal kezdődött a hét a pénzpiacokon.

Még aludt volna a magyar fizetőeszköz.

