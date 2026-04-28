2p
Befektetés

Riasztó ami az olajpiacon zajlik, ekkora drágaságot ígérnek

mfor.hu

Fájdalmas piaci fejleményt követően érkezett a jelentés.

101. Na nem kiskutya, hanem dollár. Ugyanis két százalékos drágulással, valamivel 101 dollár felett kezdte az északi-tengeri, Európában irányadó kőolajtípus hordónkénti ára április utolsó kereskedési hetét, miközben a tengerentúlon meghatározó WTI (West Texas Intermediate) nyersolaj hordónkénti ára 96,09 dollárra nőtt, 1,79 százalékkal.

Továbbra is vastagon foghat a toll az olajárak címkéjén

Ebben a piaci helyzetben érkezett a New York-i székhelyű bank, a Goldman Sachs friss olajár prognózisa. Ennek kiadása ráadásul azt követően történt, hogy a geopolitika egyik legégetőbb kérdésében ismertté vált a közel-keleti válság enyhítését, és a reménybeli békét szolgáló Irán és Amerika közötti tárgyalások újabb köre elmarad.

Ezek fényében kevésbé meglepő, hogy a bankház szakjértői stábja most már megemelt olajárral számol a várakozásuk legfőbb adatai alapjá. Úgy látják:

„az idei negyedik negyedévben a Brent típusú kőolaj világpiaci átlagára hordónként 90 dollár, míg a West Texas Intermediate ára 83 dollárra körül alakulhat.”

Bizonytalanság

A prognózis kiemeli, hogy Irán és az Egyesült Államok között nem csupán megszakadtak a tárgyalások, de ezek újraindulása ráadásul bizonytalan. A példanélküli jelenségről, valamint a masszív olajtermelési kiesés mértékéről további részleteket laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG