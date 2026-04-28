Riasztó ami az olajpiacon zajlik, ekkora drágaságot ígérnek

101. Na nem kiskutya, hanem dollár. Ugyanis két százalékos drágulással, valamivel 101 dollár felett kezdte az északi-tengeri, Európában irányadó kőolajtípus hordónkénti ára április utolsó kereskedési hetét, miközben a tengerentúlon meghatározó WTI (West Texas Intermediate) nyersolaj hordónkénti ára 96,09 dollárra nőtt, 1,79 százalékkal.

Továbbra is vastagon foghat a toll az olajárak címkéjén

Ebben a piaci helyzetben érkezett a New York-i székhelyű bank, a Goldman Sachs friss olajár prognózisa. Ennek kiadása ráadásul azt követően történt, hogy a geopolitika egyik legégetőbb kérdésében ismertté vált a közel-keleti válság enyhítését, és a reménybeli békét szolgáló Irán és Amerika közötti tárgyalások újabb köre elmarad.

Ezek fényében kevésbé meglepő, hogy a bankház szakjértői stábja most már megemelt olajárral számol a várakozásuk legfőbb adatai alapjá. Úgy látják:

„az idei negyedik negyedévben a Brent típusú kőolaj világpiaci átlagára hordónként 90 dollár, míg a West Texas Intermediate ára 83 dollárra körül alakulhat.”

Bizonytalanság

A prognózis kiemeli, hogy Irán és az Egyesült Államok között nem csupán megszakadtak a tárgyalások, de ezek újraindulása ráadásul bizonytalan. A példanélküli jelenségről, valamint a masszív olajtermelési kiesés mértékéről további részleteket laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

