Sapka, sál – de mégis meghűlt a forint kedd estére

A bankközi piacon a magyar fizetőeszköz veszített értékéból a keddi kereskedésben.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentette az MTI.

  • Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 384,77 forintról 385,57 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 383,71 forint és 385,76 forint között mozgott.
  • A svájci frank jegyzése a reggeli 411,23 forintról 412,07 forintra ment fel,
  • míg a dolláré 327,42 forintról 327,57 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1750 dollárról 1,1769 dollárra változott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Gyengült kissé a forint kedd reggelre főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Enyhén erősödött a forint.

Ki nem találja, hogy melyik fém volt idén a legjobb befektetés

Igazán jó évük van egyes ipari fémeknek, mintha versenyeznének, melyik ára emelkedik nagyobb mértékben. A kobalt duplázott, és még az ezüstöt is lekörözte.

Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Nagyot ment a héten az OTP, de megy még tovább is? És mi történt még a pesti tőzsdén?

Nem volt jó napja a forintnak.

A magyar fizetőeszköz árfolyama kevéssel gyengült péntek reggelre a bankközi kereskedésben.

385 forint felett is járt az euró. 

De frissen kelt csütörtök hajnalban.

Így teljesített a forint.

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

