Sapka, sál – de mégis meghűlt a forint kedd estére

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentette az MTI.
- Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 384,77 forintról 385,57 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 383,71 forint és 385,76 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 411,23 forintról 412,07 forintra ment fel,
- míg a dolláré 327,42 forintról 327,57 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1750 dollárról 1,1769 dollárra változott.
