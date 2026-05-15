Semmi nem elég: az AI is zabálja, történelmi csúcsra ugrottak a rézárak

A réz határidős jegyzése a hét közepén korábban soha nem látott magasságokba emelkedett, elérve a fontonkénti 6,6 dolláros szintet az amerikai fémtőzsdén. Az európai befektetők által szintén követett Londoni Féémtőzsdén (LME) a réz tonánkénti ára szintén új történelmi csúcsra jutott. Szerdán már 14 150 dollár felett forgott a termék a piacon.

Betört az AI-ipar a fémpiacra

A keresleti folyamatok közül a háttérben különösen fontos tényezővé vált a mesterséges intelligencia szektor fejlődése. Az AI-orientált részvények tartós emelkedése megerősítette azt a piaci várakozást, miszerint az adatközpontok építése és bővítése világszerte folytatódni fog. Ez a folyamat közvetlen hatással van a vörösréz iránti igényre, hiszen az ilyen típusú létesítmények technológiai kiszolgálása hatalmas mennyiségű alapanyagot igényel.

Márpedig az elektrifikáció és a digitalizáció lényegében “alapanyaga” a réz, mely megkerülhetetlen kedvező elektromos vezető anyag:

a műszaki, digitális termékek vezetékezésénél, és ezek alkatrészeinek kikerülhetetlen nyersanyaga.

