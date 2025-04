Sírni fog örömében, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Még ennél is nagyobb teret nyert a hazai fizetőeszköz a svájci frankkal szemben, amelyet a reggeli 421,53 helyett szerda este már csak 416,80 forinton jegyeztek, míg a dollár 372,57-ről 368,661 forintra gyengült.

