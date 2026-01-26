2p

Befektetés Arany

Soha nem volt még ilyen drága az arany

mfor.hu

Lélektani határt lépett át hétfőn az arany ára.

Az arany ára hétfőn átlépte az unciánként 5000 dolláros lélektani határt a rekordot rekordra halmozó emelkedés során, elsősorban a jegybanki felvásárlásoknak, valamint a piaci bizonytalanságok közepette hagyományosan betöltött befektetési menedék szerepének köszönhetően.

A spot jegyzés közép-európai idő szerint reggel öt órakor unciánként 5073,73 dolláron állt 1,73 százalékos emelkedéssel. A legmagasabb elért jegyzés hétfőn addig 5093,15 dollár volt.

Az arany ára 64 százalékkal emelkedett 2025-ben, az idén pedig eddig több mint 17 százalékos pluszban jár.

Az emelkedést a befektetési menedékként szolgáló eszközök iránti magas kereslet, az amerikai monetáris enyhítés, a jegybanki vásárlások és a tőzsdén jegyzett alapokba (ETF) irányuló rekordösszegű tőkebeáramlás támasztotta alá. Kiemelt szerepet játszik az áremelkedésben, hogy Kína decemberben már sorban a 14. hónapban folytatta aranyvásárlásait.

A többi nemesfém ára is rekordközelben mozog. Az ezüst hétfőn 4,57 százalékkal 107,65 dollárra ugrott unciánként, miután 108,60 dolláros rekordot ért el. A platina 3,26 százalékkal 2857,41 dollárra, a palládium 3,2 százalékkal 2074,40 dollárra emelkedett.

Az ezüst ára pénteken lépte át első alkalommal a 100 dolláros szintet, folytatva a tavalyi 147 százalékos emelkedést. Az ezüst esetében az áremelkedést a befektetési menedék iránti magas igény mellett a fém egyes fejlett technológiai ágazatokban nyersanyagként betöltött kulcsszerepe is támogatja.

(MTI)

