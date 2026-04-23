Sokan remélték, hogy egy kicsit később jön el ez a pont a forintnál

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 365,71 forintról 366,80 forintra emelkedett 19 óra 40 perckor. Napközben 364,17 forint és 367,05 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 397,95 forintról 399,09 forintra nőtt, míg a dollár jegyzése 312,64 forintról 314,08 forintra ment fel.

A forint csütörtök délelőtt a választások óta nem látott szintre gyengült, ahonnan késő délutánra, kora estére enyhén visszakorrigált. Ezt követően viszont ismét a gyengülésé lett a főszerep.

Az euró jegyzése a reggelivel azonos szinten, 1,1698 dolláron állt.