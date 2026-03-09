2p

Befektetés Árutőzsdei termékek Olaj

Sokkoló árrobbanást produkált az éj leple alatt az olaj

mfor.hu

Évek óta nem járt ilyen szinteken a kőolaj világpiaci ára.

Hpsszú idő után először, ismét 100 dollár felett jár a két meghatározó kőolajfajták hordónkénti világpiaci jegyzése. Néhány órával a hétvégi árupiaci nyitást követően a WTI (West Texas Intermediate) nyersolajtípus ára közel 120 dollárig ugrott fel, de magyar idő szerint hétfőn kora reggel is még 27 százalékot meghaladó, kíméletlen drágulással 115 dollár környéki áron adják-veszik a kereskedők az ásványolajat a főbb határidős piacokon. A másik meghatározó olajtermék, a Brent (északi típusú) hordónkénti ára is 116 dollár felett jár. 

Hasonló árszinteken négy éve, 2022 nyara óta nem járt az energiahordozó jegyzése. A nyersolaj ára mellett a piacok feszülten figyelik a közel-keleti fejleményeket.

A Perzsa-öböl olajtermelése jelentősen visszaesett, mivel az iráni konfliktus ellehetetlenítette a kivitelt a Hormuzi-szoroson keresztül. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor kijelentette: a „rövid távú olajárak” azonnal csökkenni fognak, amint sikerül semlegesíteni az Irán felől érkező fenyegetést. 

A nyersanyag árának alaklulása sajnálatosan a magyar benzinárakat is súlyosan érintheti:

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, az Mfor.hu hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

Ébredés helyett újabb rémálomba csöppent a forint

Még aludt volna a magyar fizetőeszköz.

Nagy roham volt tavaly a hazai egészségpénztáraknál

Százezer fölé nőtt tavaly az egészségpénztárakba újonnan belépő tagok száma, ezzel a taglétszám már közelíti az 1,26 milliót. A tagdíjbevételek pedig már megközelítették a 100 milliárd forintot.

Inkább ne nézzen rá a forint árfolyamára, ha jó hétvégét szeretne

Ma is jelentősen gyengült a hazai fizetőeszköz.

Lejtőn a forint, nagyon csúnyán fest most az árfolyam

A forint jegyzése péntek délután az euróval szemben a 395-ös szintet is megközelítette.

Csak úgy tépázza a háborús feszültség a forintot

388 forint felett is járt az euró. 

Kannibalizálják a fizikai aranyat – ez a trend okozhatja a vesztét

Az Arany Világtanács (World Gold Council) félre is verte a harangot, hiszen a szervezet adatai szerint markáns átrendeződés zajlik a világpiacon az aranyat tekintve. A fizikai arany iránti kereslet kíméletlenül elporlad, miközben egy viszonylag új őrület tarolja le a piacot. A trend jól látható, de még mindig hihetetlennek tűnhet, hogy a klasszikus, fizikai arany korszaka a végéhez közeledik.

Tovább esett a forint

Csütörtök reggeli friss árfolyamok.

Úgy tűnik, szépen felgyógyult a forint

Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Itt a lista: tökéletes csapdát állítottak ezek a fémek

Az első percek felfutását követően hamar mélyrepülésbe kezdtek a piacok az iráni konfliktust nyomán, még a menedékeszközök is meglepőt mutattak.

Reggelre elfogytak a forint könnyei

A magyar fizetőeszköz az előző napi zuhanás után vegyesen teljesített a bankközi piacon szerda reggelre.

