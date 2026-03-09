Sokkoló árrobbanást produkált az éj leple alatt az olaj

Hpsszú idő után először, ismét 100 dollár felett jár a két meghatározó kőolajfajták hordónkénti világpiaci jegyzése. Néhány órával a hétvégi árupiaci nyitást követően a WTI (West Texas Intermediate) nyersolajtípus ára közel 120 dollárig ugrott fel, de magyar idő szerint hétfőn kora reggel is még 27 százalékot meghaladó, kíméletlen drágulással 115 dollár környéki áron adják-veszik a kereskedők az ásványolajat a főbb határidős piacokon. A másik meghatározó olajtermék, a Brent (északi típusú) hordónkénti ára is 116 dollár felett jár.

Hasonló árszinteken négy éve, 2022 nyara óta nem járt az energiahordozó jegyzése. A nyersolaj ára mellett a piacok feszülten figyelik a közel-keleti fejleményeket.

A Perzsa-öböl olajtermelése jelentősen visszaesett, mivel az iráni konfliktus ellehetetlenítette a kivitelt a Hormuzi-szoroson keresztül. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor kijelentette: a „rövid távú olajárak” azonnal csökkenni fognak, amint sikerül semlegesíteni az Irán felől érkező fenyegetést.

A nyersanyag árának alaklulása sajnálatosan a magyar benzinárakat is súlyosan érintheti:

