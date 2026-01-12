1p
Befektetés Egyesült Államok Olaj

Súlyos árat fizethetnek Venezuela miatt : rászállt Trump erre a cégre

mfor.hu

Nemes egyszerűséggel kizárhatja az amerikai Exxon olajtársaságot Donald Trump a venezuelai piacról a cég „ravasz” vezetői miatt.

Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok regnáló elnöke egyszerűen kizárná az Exxon Mobil amerikai olajtársaságot Venezuelából. Múlt héten a vállalat vezérigazgatója a Fehér Házban tárgyalt a venezuelai beruházások lehetőségéről. Ekkor közölte az elnökkel aggályait:

„Ha megvizsgáljuk a jelenlegi venezuelai jogi és gazdasági környezetet, az ország ma befektetésre alkalmatlan állapotban van” – nyilatkozta a cég feje.

Trump úgy véli a vállalat vezetői „túl ravaszak”, ezért valószínűleg ki fogja zárni őket Venezuelából. A latin-amerikai helyzet már így is nyomás alatt álló cég tőzsdei papírjai már ígyis nyomás alatt álltak, de hétfőn az előzetes kereskedésbemn Trump reakciója után az Exxon részvényei több mint egy százalékot estek és 123,2 dolláros árszinten adták-vedték a kereskedők a részvényt. (Reuters)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kétségek között – így ébredt ma a forint

Kétségek között – így ébredt ma a forint

Még nem döntötte el melyik irányba tegyen határiozott lépéseket a főbb devizákkal szemben a forint. 

Verheti a fejét a falba, aki nem hétfőn vett forintot

A hazai fizetőeszköz gyengébben zárta január első teljes üzleti hetét, mint ahogyan nyitotta.

Eldobta a hólapátot a forint

Eldobta a hólapátot a forint

A magyar fizetőeszköz kissé gyengült a pénteki bankközi piacon.

Bombaformában kezd a forint

Bombaformában kezd a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Megrogyott a forint

Megrogyott a forint

385 fölé kúszott az euró.

Mit ér a forint csütörtök reggel?

Mit ér a forint csütörtök reggel?

Itt vannak a friss árfolyamok.

Majdnem megfagyott a forint is

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Influenzásan köhécselt a forint

Influenzásan köhécselt a forint

A magyar fizetőeszköz kissé gyengült a keddi bankközi kereskedésben.

Négyéves csúcson a forint, most érdemes dollárt venni?

Négyéves csúcson a forint, most érdemes dollárt venni?

Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta nem volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz. 

Merre tart a forint? Nézze csak, ennyiért adják az eurót!

Merre tart a forint? Nézze csak, ennyiért adják az eurót!

Felemás napja volt a forintnak.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168