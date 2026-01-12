Súlyos árat fizethetnek Venezuela miatt : rászállt Trump erre a cégre

Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok regnáló elnöke egyszerűen kizárná az Exxon Mobil amerikai olajtársaságot Venezuelából. Múlt héten a vállalat vezérigazgatója a Fehér Házban tárgyalt a venezuelai beruházások lehetőségéről. Ekkor közölte az elnökkel aggályait:

„Ha megvizsgáljuk a jelenlegi venezuelai jogi és gazdasági környezetet, az ország ma befektetésre alkalmatlan állapotban van” – nyilatkozta a cég feje.

Trump úgy véli a vállalat vezetői „túl ravaszak”, ezért valószínűleg ki fogja zárni őket Venezuelából. A latin-amerikai helyzet már így is nyomás alatt álló cég tőzsdei papírjai már ígyis nyomás alatt álltak, de hétfőn az előzetes kereskedésbemn Trump reakciója után az Exxon részvényei több mint egy százalékot estek és 123,2 dolláros árszinten adták-vedték a kereskedők a részvényt. (Reuters)