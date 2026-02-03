Svájci bicska nyílt a forint zsebében

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.
- Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,01 forintról 380,73 forintra csökkent 18 órakor, napközben 379,85 forint és 381,27 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 414,51 forintról 415,77 forintra emelkedett,
- míg a dolláré 322,65 forintról 322,10 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1814 dollárról 1,1821 dollárra változott.
