Svájci bicska nyílt a forint zsebében

Az euróval és a dollárral szemben erősödött, a svájci frankkal szemben gyengült a forint kedden.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.

  • Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,01 forintról 380,73 forintra csökkent 18 órakor, napközben 379,85 forint és 381,27 forint között mozgott.
  • A svájci frank jegyzése a reggeli 414,51 forintról 415,77 forintra emelkedett,
  • míg a dolláré 322,65 forintról 322,10 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1814 dollárról 1,1821 dollárra változott.

Fotó: DepositPhotos.com

