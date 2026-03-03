RENDKÍVÜLI
1p
Befektetés Deviza Forint

Szabadesésen a forint, zuhan az árfolyam

mfor.hu

A nemzetközi hírek hatására mindenki menekül a kockázatos eszközökből. A forintból is. 

Március 3-án kedden nyitás után zuhanórepülésbe kezdett a forint árfolyama. Az euró ellenében reggel még 380 alatt tartózkodott a magyar fizetőeszköz, a kora délutáni órákban már 390 fölött járt a keresztárolyam, és további gyengülésre lehet számítani. Utoljára tavaly decemberben volt 390 forint fölött az euró ára. 

Az Equilor brókercég déli hírlevelében arról írt, hogy folytatódik a forint intenzív gyengülése, az árfolyam számos fontos ellenállási szintet tört át. A következő 387,40-nél található, majd a hosszabb távú csökkenő trendvonal és a 200 napos mozgóátlag következik 390 közelében. A 390-es szint is elesett délután 3 óra után. 

A dollárral szemben még durvábban beszakadt a forint, reggel még 324 forint körül jegyezték az amerikai devizát, délután már 337 forint fölött volt az árfolyam, ez tavaly november óta nem fordult elő. A svájci frank ára 416-ról 429 forintra emelkedett. Az angol font ára néhány óra alatt 435-ről 448 forintra emelkedett. 

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ritka magas reálkamat érhető el lakossági állampapírral – hacsak…

Ritka magas reálkamat érhető el lakossági állampapírral – hacsak…

Hiába csökkentették a kamatot Magyarországon, az infláció mérséklődése miatt a lakossági állampapírok bőven a pénzromlás felett fizetnek. Így pénzünk értéke még gyarapodik is – hacsak valami rendkívüli nem történik.

Nehéz elhinni, hogy milyen erős maradt a forint

Gyakorlatilag bármi megtörténhet a forinttal

Vegyesen alakult a hazai fizetőeszköz árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben.

Padlóra küldte a forintot az iráni háború

Padlóra küldte a forintot az iráni háború

Jelentősen gyengült a forint az euróval és a dollárral szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

réz rez

Veszélyben a nyaralás: ránk rúgná az ajtót ez a tőzsdei fejlemény

Nem árt ébernek lennünk, a szakértő szerint főleg a nyár közepe hozza majd el a komoly izgalmakat.

Bombázás után: alaposan elhasaltak Európa nagyágyúi

Bombázás után: alaposan elhasaltak Európa nagyágyúi

Nem sok optimizmusra adott okot a hét eleje a főbb európai parkettek teljesítménye alapján.

Berobbant a gáz ára a tőzsdén

Berobbant a gáz ára a tőzsdén

Kifejezetten ideges kereskedési nyitány volt látható a TTF holland gáztőzsdén.

Nézze meg: nem tette zsebre a forint a hétvégén történteket

Nézze meg: nem tette zsebre a forint a hétvégén történteket

Ma reggel is elindult a kereskedés a bankközi devizapiacon. A forint is reagált.

Hatalmas tengeri tumultus alakult ki – Irán a háttérben

Hatalmas tengeri tumultus alakult ki – Irán a háttérben

Nagy számban sorakoztak fel a megrekedt tankerek a Közel-Keleten.

Duplázhat a kőolaj, forrong a Közel-Kelet

Duplázhat a kőolaj, forrong a Közel-Kelet

Ellehetetlenült a világ egyik legfontosabb olajpiaci kereskedelmi útvonala az Iráni válság miatt.

Becsönget a szomszédhoz, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Becsönget a szomszédhoz, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Megbeszélhetik, hogy ma gyenge nap volt, de az összkép azért nem rossz.  

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168