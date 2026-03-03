Szabadesésen a forint, zuhan az árfolyam

Március 3-án kedden nyitás után zuhanórepülésbe kezdett a forint árfolyama. Az euró ellenében reggel még 380 alatt tartózkodott a magyar fizetőeszköz, a kora délutáni órákban már 390 fölött járt a keresztárolyam, és további gyengülésre lehet számítani. Utoljára tavaly decemberben volt 390 forint fölött az euró ára.

Az Equilor brókercég déli hírlevelében arról írt, hogy folytatódik a forint intenzív gyengülése, az árfolyam számos fontos ellenállási szintet tört át. A következő 387,40-nél található, majd a hosszabb távú csökkenő trendvonal és a 200 napos mozgóátlag következik 390 közelében. A 390-es szint is elesett délután 3 óra után.

A dollárral szemben még durvábban beszakadt a forint, reggel még 324 forint körül jegyezték az amerikai devizát, délután már 337 forint fölött volt az árfolyam, ez tavaly november óta nem fordult elő. A svájci frank ára 416-ról 429 forintra emelkedett. Az angol font ára néhány óra alatt 435-ről 448 forintra emelkedett.