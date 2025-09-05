Száguld a forint, kétéves csúcson jár a dollárral szemben

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró hét órakor 392,97 forinton állt, magasabban a szerda esti 392,88 forintnál. A dollár jegyzése 337,32 forintról 336,86 forintra csökkent, a svájci franké pedig 418,55 forintról 418,52 forintra változott. Az euró jegyzése 1,1666 dollárra emelkedett a csütörtök esti 1,1646 dollárról.
(MTI)
