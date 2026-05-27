Szaporábban veszi majd a levegőt, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán a keddi jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 7 órakor 355,63 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 356,33 forintnál. A dollár jegyzése 305,51 forintra gyengült 306,65 forintról, a svájci frank pedig 390,15 forintról 389,05 forintra csökkent.
Az euró árfolyama 1,1620 dollárról 1,1642 dollárra erősödött.
(MTI)
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.