Elszabadult: olyan száguldozásba kezdett az ezüst, hogy az arany sírva fakad

Mintha a régmúltba veszne az ezúst árcímkje: 72,6 dolláros unciábkénti ár. Pedig május első kereskedési hetét szinte rögtön ezzel a mélyponttal indította az ezüst árfolyama. Csakhogy azóta nem akármilyen változások söpörtek végig a piacokon.

Csütörtökön az ezüst világpiaci ára a határidős piacokon még a 82,6 dolláros unciánkénti árat is átugrotta egy rövid időre. Ez pedig szűk 14 százalékos, lehengerlő szárnyalás egy héten belül. Azóta volt egy kisebb technikai korrekció ugyan, de az arany kistestvérének is csúfolt ezüst stabilan a meghatározó 80 dolláros szint felett forog a piacon.

A támogató közeg

Mindezt úgy érte el a nemesfémek piacán az ezüst, hogy közben az arany ugyanebben a periódusban feleekkora felértékelődést sem tudott kihozni a nemesfémek mindegyikét elérő fellélegzésből. A szélesebb körben kibontakozó fémpiaci szárnyalás odáig vezethető vissza, hogy Donald Trump ismét békülékennyé vált Iránnal kapcsolatosan.

Más kérdés, hogy valóban eljöhet-e a béke a Közel-Keleten. Péntekre már újabb feszültségekről érkeztek hírek, ez akár a befektetőket is újra elbizonytalaníthatja a folytatásról.

Az ezüstre, és úgy általában a nemesfémekre nézvést azért nagy az örömködés, mert az olajpiac stabilizálódása csökkenti az infláció megugrására vonatkozó aggodalmakat, ez pedig kedvező az ércek számára, melyek nem teljesítenek jól a magas inflációs környezetben. Arról, hogy milyen piaci katalizátorok fűthetik az ezüstpiaci ralit és mi kell még a nagyobb felértékelődéshez további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

