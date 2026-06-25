Nagyon megszédült az olajár, túllendült a több hónapos háborún

Két nap alatt szűk 6 százalékot esett csütörtök délelőttig a kőolaj hodónkénti világpiaci ára, ami az Európában irányadó Brent ásványolajat illeti. Igaz ezúttal is közel azonos léptékű, ugyancsak 6 százalék körüli visszaesésen ment keresztül az amerikai típusú WTI (West Texas Intermediate) olajtípus hordónkénti ára is.

Míg utóbbi alacsonyabb bázisról indulva szinte pontosan 69 dolláros árszintig jutott, addig a Brent ára a csütörtöki napot a 72,5 dolláros szinten nyitotta a határidős kereskedésben.

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Február vége óta nem látott szinten

Az amerikai CNBC hírcsatorna saját felületén közölte: az olajpiacon látott mozgás annak tudható be szerintük, hogy a tartályhajók továbbra is

áthaladnak a Hormuzi-szoroson, ami felerősítette a reményeket, hogy a közel-keleti konfliktus által okozott kínálati feszültségek nehezén már túljuthatott a piac.

Hozzátették: a nemzetközi referenciának számító Brent nyersolaj határidős ára 73,7 dolláron állapodott meg szerdán, mely a legalacsonyabb szint azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án háborút indított Irán ellen.

Arról, hogy Trump nem várt, hanem rögvest kikelt magából, és arról mely tényezők árnyalhatják a kedcvező piaci képet további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.