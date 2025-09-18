Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Befektetés Dollár Euró Forint

Szemet kápráztató a forint teljesítménye

mfor.hu

Napközben 388 forint alá is ment az euró. 

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,47 forintról 389,56 forintra csökkent 18 órakor, napközben 387,55 forint és 390,92 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 418,68 forintról 417,19 forintra csökkent, míg a dolláré 330,90 forintról 330,63 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1791 dollárról 1,1780 dollárra változott – írja az MTI. 

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Friss árfolyamok.

Nem sok okot adott az örömre a forint.

Szerda reggel továbbra is a 390-es szint alatt tanyázott a forint az uniós pénzzel szemben a bankközi devizapiacon.

Vegyesen alakult kedden a forint árfolyama, de az euróval szemben nem mozdult.

Az elmúlt években a vállalatok életében is fontossá vált a fenntarthatósági szemlélet, ami egyfelől organikusan, az éghajlatváltozásra adott természetes válaszként, másfelől pedig a jogalkotók hatására, felülről irányítottan is terjed a hazai céges világban. Európai Uniós irányelvek, a Magyar Nemzeti Bank zöld ajánlásai, az ESG-törvény: az a vállalat, amely csak legyint ezekre, hosszabb távon nagyon gyorsan kieshet a versenyből.

Alig változott, stabilan tartja a 390 alatti szintet a forint az euróval szemben.

A magyar fizetőeszköz nagyon jó formát mutat az elmúlt hetekben.   

Így áll a forint péntek reggel.

Hihetetlenül erős lett a forint a csütörtöki bankközi piacon.

