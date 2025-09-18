Szemet kápráztató a forint teljesítménye

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,47 forintról 389,56 forintra csökkent 18 órakor, napközben 387,55 forint és 390,92 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 418,68 forintról 417,19 forintra csökkent, míg a dolláré 330,90 forintról 330,63 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1791 dollárról 1,1780 dollárra változott – írja az MTI.
