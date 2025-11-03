1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Szépen berúgta a novembert a forint

mfor.hu

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 387,66 forintról 387,40 forintra csökkent 18 órakor, napközben 386,70 forint és 388,82 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 418,21 forintról 416,18 forintra süllyedt, míg a dolláré alig változott, 336,02 forintról 335,99 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1536 dollárról 1,1530 dollárra változott. (MTI)

Továbbra is erős a forint
Továbbra is erős a forint
Fotó: DepositPhotos.com

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

 

 

