Szépen indította a hetet a forint

Az eurót reggel hét órakor 387,66 forinton jegyezték a péntek este hat órai 387,88 forinttal szemben, a dollár jegyzése 336,02 forintra csökkent 336,30 forintról, a svájci franké pedig 418,21 forintra 418,85-ről, adta hírül az MTI.

A forint hétfő reggeli jegyzésén vegyesen áll az egy héttel korábbi, 44. heti kezdéshez képest: 0,6 százalékkal erősebben az euró, 0,2 százalékkal gyengébben a dollár és 0,8 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében.

Az év eleji kezdéshez képest a forint 5,8 százalékkal áll erősebben az euróval, 15,5 százalékkal erősebben a dollárral és 4,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.