Szépen tartotta a formáját a nap folyamán a forint

Az eurót délután hat órakor 358,40 forinton jegyezték, kissé alacsonyabban a reggel hét órai 358,48 forintnál.

A dollár jegyzése 313,43 forinton állt 313,46 forint után, a svájci frankot pedig 388,60 forinton 387,25 forint után.

Szerda délutáni jegyzésén a forint gyengébben állt a július havi kezdésnél mindhárom devizával szemben: 0,6 százalékkal az euró, 0,4 százalékkal a dollár és 0,7 százalékkal a svájci frank ellenében.

A forint az év eleje óta erősödött, 6,8 százalékot az euró, 4,3 százalékot a dollár és 5,9 százalékot a svájci frank ellenében.

(MTI)