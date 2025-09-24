Szívhatja a fogát, ha eurót venne – elszomorító a forintra nézni

Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az euró jegyzése délután hat órára 391,10 forintra változott a reggel hét órai 389,96 forintról, a dollár jegyzése 333,03 forinton áll 330,40 forint után, a svájci frank pedig 418,87 forinton 417,12 után.

Szerda délutáni jegyzésén a forint erősebben áll a szeptember havi kezdésnél, 1,4 százalékkal az euró, 1,9 százalékkal a dollár és 1,2 százalékkal a svájci frank ellenében.