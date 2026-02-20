Szomorú lesz, ha meglátja, mi történt a héten a forinttal

Az eurót este hat órakor 380,54 forinton jegyezték a kora reggeli 379,19 forint után, a dollár jegyzése 323,17 forintra ment feljebb 322,55 forintról, a svájci franké pedig 416,45 forintra emelkedett 415,77-ről.

Péntek esti jegyzésén a forint gyengébben állt a heti kezdésnél, 0,4 százalékkal az euró, 1,2 százalékkal a dollár és 0,2 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleji kezdéshez képest a forint erősebben áll az euróval és a dollárral szemben, 1,1 és 1,3 százalékkal, 0,8 százalékkal gyengébben viszont a svájci frank ellenében.