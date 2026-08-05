Szomorú napot zárt a forint

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 360,73 forintról 362,12 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 360,12 forint és 362,70 forint között mozgott. Fél 7-hez közelítve némileg visszaerősödött a hazai fizetőeszköz, 351-el kezdődött a jegyzés. A friss árfolyamokat ide kattintva böngészheti:

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 386,99 forintról 388,20 forintra ment fel, míg a dolláré 312,83 forintról 313,54 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1534 dollárról 1,1547 dollárra változott.