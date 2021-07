Szurkolók nélkül, a sajtó rövid pórázon: ilyen olimpia még tényleg nem volt

Júniusban gyorsulhatott az infláció, jöhet az újabb kamatemelés

Júniusban még az előző két havi 5,1-5,1 százalékosnál is magasabb lehetett az infláció, alapvetően a kilencéves csúcsra ugrott üzemanyagárak miatt. Az, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a vártnál jobban elhúzódó pénzromlás miatt tovább emeli a jegybanki alapkamatot, eddig is biztos volt, a szigorítás mértéke azonban a csütörtökön megjelenő inflációs adattól is függ. Erről, valamint a két éve elindított Növekedési Kötvényprogramról is beszélt munkatársunk a Trend FM ma reggeli műsorában.