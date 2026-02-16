1p

Befektetés Forint

Tapsikolni fog, ha meglátja, mennyiért adják az eurót

mfor.hu

Így alakult az árfolyam.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 378,90 forintról 377,54 forintra csökkent este hat órakor, napközben 377,07 forint és 379,14 forint között mozgott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A svájci frank jegyzése a reggeli 415,51 forintról 413,95 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 319,42 forintról 318,54 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1862 dollárról 1,1852 dollárra változott.

