Tartja magát a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 398,02 forintról 396,72 forintra csökkent 18 órakor, napközben 396,50 forint és 398,39 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 423,52 forintról 422,15 forintra csökkent, míg a dolláré 341,01 forintról 340,83 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1674 dollárról 1,1640 dollárra változott – írja MTI.