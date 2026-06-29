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Befektetés Richter Richter Gedeon

Távozik egy igazgatósági tag a Richtertől

mfor.hu

Távozik a Richter igazgatóságából Cserháti Péter, miután miniszteri tanácsadói felkérést kapott az egészségügyi kormányzatban – jelentette be a gyógyszergyártó a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Richter közleménye szerint Cserháti Péter július 1-i hatállyal mond le igazgatósági tagságáról. A döntés hátterében az áll, hogy felkérést kapott miniszteri tanácsadói feladatok ellátására az egészségügyi kormányzatban. A vállalat az erről szóló közleményében nem jelzett más személyi változást, és nem közölt információt arról sem, hogy ki veheti át Cserháti Péter helyét az igazgatóságban. Napközben laptársunk, a privatbankar.hu ugyanakkor beszámolt arról, hogy a Richter gyógyszergyártási részlegénél csoportos létszámleépítést jelentettek be. Több mint 30 embert küldenek el, a versenyképességgel kapcsolatos átállás és fejlesztések miatt.

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