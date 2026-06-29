Távozik egy igazgatósági tag a Richtertől

A Richter közleménye szerint Cserháti Péter július 1-i hatállyal mond le igazgatósági tagságáról. A döntés hátterében az áll, hogy felkérést kapott miniszteri tanácsadói feladatok ellátására az egészségügyi kormányzatban. A vállalat az erről szóló közleményében nem jelzett más személyi változást, és nem közölt információt arról sem, hogy ki veheti át Cserháti Péter helyét az igazgatóságban. Napközben laptársunk, a privatbankar.hu ugyanakkor beszámolt arról, hogy a Richter gyógyszergyártási részlegénél csoportos létszámleépítést jelentettek be. Több mint 30 embert küldenek el, a versenyképességgel kapcsolatos átállás és fejlesztések miatt.