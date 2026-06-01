Teljesen elinflálja szavait Trump – megint menetel a kőolaj

Bő 2,5 százalékos drágulással a tengerentúlon meghatározó West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj fajta hordónkénti ára ismét 90 dollár közelébe drágult, de a kontinensünkön irányadó Brent olaj ára is 85 dollár fölé ment, miután sokadszorra ismétlődik meg a forgatókönyv, hogy

néhány békülékeny üzenet után romlik a helyzet a Perzsa-öbölben.

Megint támadtak

Donald Trump amerikai elnök újra keményen megismételte Iránnal kapcsolatos nujkleáris követeléseit, miközben Irán amerikai támaszpontot vett célba nem sokkal ezelőtt. Az olajpiac ezekre a hírekre ismét a béke helyett a további katonai akcióktól tart, ezeket árazza.