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Befektetés beruházás Hitel Kamat Eximbank Szíjj László Tiborcz István

Tiborcz-hitel 2 nap alatt, észak-macedón közpénz-milliárdok: 1000 milliárdos botrány az Eximbanknál

mfor.hu

A minisztériumi átvilágítás négy olyan nagyvonalú állami hitelügyletet tárt fel, amelyeknél az eljárási szabályokat felrúgva, politikai nyomásra dönthettek. A Tiborcz Istvánhoz és Szíjj Lászlóhoz köthető projektek, az egyiptomi vasúti csőd, valamint Észak-Macedónia 90 milliárdos magyar adófizetői támogatása mind a nyomozó hatóságok elé kerül.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közleménye szerint a 100 százalékban állami tulajdonú Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) átvilágítása során négy olyan finanszírozási ügyletet azonosítottak, amelyek összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot. A tárca tájékoztatása alapján az érintett hiteleket a rendkívül nagy kockázat ellenére gyenge biztosítékok mellett helyezték ki.

A négy ügylet

Hotel- és irodaház-beruházás (59 milliárd forint): 2025 júniusában az Eximbank igazgatósága hitelt szavazott meg az egykori Sofitel szálloda és a volt MALÉV-irodaház átalakítására, amely beruházás a korábbi kormányfő vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető érdekeltségi körbe tartozik. A tárca szerint a 145 oldalas előterjesztés és a döntés között mindössze két nap telt el, a projekt magas kockázati besorolást kapott, és belső szabályoktól való eltéréseket találtak.

Afrikai infrastruktúra-projekt (126 milliárd forint): 2025 novemberében a Szíjj László érdekeltségébe tartozó Duna Aszfalt kapott kötvényfinanszírozást egy Zambia és a Kongói Demokratikus Köztársaság közötti úthálózat megépítésére. A döntést az Eximbank igazgatósága helyett az akkori Nemzetgazdasági Minisztérium hozta meg alapítói határozattal, miközben a kihelyezés 80 százalékára a magyar állam vállalt kezességet.

Egyiptomi vasúti projekt (576 milliárd forint): Az egyiptomi állami vasútnak nyújtott hitel keretében gyártott kocsik projektszereplőinek csődje után a korábbi magyar–orosz kockázatmegosztás megszűnt, így a teljes kockázat a magyar oldalra hárult. A tárca kiemelte, hogy a hitelezett társaság a veszteséges működés és a csúszások ellenére mintegy 10 milliárd forint osztalékot fizetett ki a tulajdonosainak.

Észak-macedóniai államhitel (360 milliárd forint): Észak-Macedónia számára évi 3,25 százalékos kedvezményes kamatozású, szabad felhasználású hitelt biztosítottak. A tárca megállapítása szerint a piaci és a kedvezményes kamat közötti különbség miatti kamatkiegyenlítés több mint 90 milliárd forint költségvetési terhet jelent a magyar államnak.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint mind a négy ügyben ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést a hatóságoknál.

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