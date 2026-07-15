Több millió magyar örülhet a Revolut döntésének

Egyre szélesebb kínálatból válogathatnak azok, akik valamiért nem akarják hosszabb időre befektetni a pénzüket, mégis szeretnének szabad szemmel is látható kamatot elérni a megtakarításuk után. Több banknál is visszatértek a megtakarítási számlák. Nem ezek kínálják a legmagasabb kamatot, de úgy lehet velük érdemi nyereségre szert tenni, hogy ezért nem kell lekötni vagy befektetni a pénzt – írja a BiztosDöntés.hu.

A befektetői mozgásokra reagálva visszatértek a megtakarítási számlák

Fotó: DepositPhotos.com

A portál adatai szerint a legjobb ajánlatoknál akár öt százalékhoz közelítő éves kamat is elérhető, ami a teljesen rugalmas hozzáférés és a jelenlegi, 1,7 százalékos infláció tükrében egyáltalán nem rossz. Ráadásul ezeknél a konstrukcióknál napi kamatozást alkalmaznak a szolgáltatók, tehát a számlán lévő pénz minden egyes nappal kamatozik.

A Magyar Nemzeti Bank szerint a folyószámlákon lévő pénzek egyre kisebb hányadát köti le a lakosság. A május végi állapotokat tükröző adatok szerint a több mint 14 830 milliárd forintos lakossági betét több mint 86 százalékát lekötés nélkül tartották a számlákon. Ilyen magas arányra korábban még soha nem akadt példa.

A látra szóló betétekre, megtakarítási számlán lévő pénzekre adott magasabb kamatokért bizonyos feltételekkel számolni kell, ám ezek sokszor könnyen teljesíthetők. Több banknál pedig bizonyos számlacsomagok használatához kötöttek a lekötés nélküli kedvező kamatok.

Örülhetnek az ügyfelek a Revolut döntésének

Utóbbi megoldást alkalmazza például a Revolut Bank, amelynek megtakarítási számlájánál a választott számlacsomagtól függ, hogy mekkora látra szóló kamat érhető el. A több mint kétmillió számlavezető magyar ügyfele többsége a díjmentesen elérhető Standard csomagot használja.

Nekik jó hír, hogy a Revolut az eddigi 1,25-ről éppen most emelte meg 2,5 százalékra a megtakarítási számlán lekötés nélkül tartott pénzre fizetett kamatot. Megduplázódott az 1,25 százalékos kamat a havi 1600 forintba kerülő Plus csomagban lévő ügyfeleknek is.

A Revolut ráadásul elindított egy számlanyitási akciót is. Aki új ügyfélként regisztrál és egy hónapon belül megnyitja a megtakarítási számláját is, az 6 hónapig lekötés nélkül 4,25 százalékos kamatot kap azt itt lévő pénzre függetlenül attól, melyik csomagot veszi igénybe.

A már meglévő ügyfelek esetében a drágább csomagoknál a jelenlegi, jóval magasabb kamat csökkenni fog, de csak szeptember 15-től. Így addig évi 4,75 százalékos kamatot kapnak az Ultra, 4,25-öt a Metal és 3,25-öt a Prémium csomagosok a megtakarítási számlán lévő pénzükre. Ez szeptember közepétől sorrendben 3,50, 3,25 és 2,75 százalékra csökken.

Ez látható a hagyományos bankoknál

A Gránit Banknál az elérhető kamat mértéke szintén a választott számlacsomagtól függ, de a jegybanki alapkamathoz is igazodik. Így például a kiemelt, 3500 forintos havi díj mellett elérhető Prestige nevű csomag megtakarítási számlájánál a jegybanki alapkamat mínusz 1,5 százalékpontos – tehát jelenleg évi 4,50 százalékos – a kamat. A nulla forintos számlavezetési díj mellett elérhető Hello nevű csomagnál 1,50 százalékos, a Plusz csomagnál 2,50 százalékos, a Prémium csomagnál pedig 4,3 százalékos kamatot fizet jelenleg a pénzintézet. Emellett elérhető a Gránit Megtakarítási számla is, amely az 500 000 forint alatti egyenlegrészre évi 2,00 százalék, az 500 000 forint feletti részre pedig évi 2,50 százalék kamatot fizet. Gránit Megtakarítási számlát forint folyószámlához kapcsolódóan lehet nyitni, akciósan 0 forintos számlavezetési díj mellett.

A Magyar Cofidis Bank minden különösebb megkötés nélkül fizet évi 4,00 százalékos kamatot a Cofidis Takarékszámlán elhelyezett látra szóló betétek után. Így például ennél a konstrukciónál teljesen díjmentes a számlanyitás, a számlavezetés és a számla megszüntetése is. a bankon kívüli utalás és nem számolnak fel költséget havi egy számlakivonat után sem. A számla személyesen postahivatalokban is megnyitható: emellett, ha az ügyfél rendelkezik DÁP alkalmazással, akkor online is nyithat számlát a szolgáltatónál.

A Trive Bank betéti elszámolási számláján jelenleg 1,50 százalékos látra szóló kamat érhető el. A konstrukció csak online csatornán keresztül érhető el. A számlavezetés havi díját – ez alapesetben 900 forint – és a számláról történő kiutalás költségét most akciós jelleggel elengedik a pénzintézetnél.

Az OTP Bank OTP Takarékszámla nevű termékénél a kondíciós listában szereplő – jelenleg 0,01 százalékos – alap kamaton felül jutalom kamatot is kaphat az ügyfél, attól függően, hogy mennyi betétet helyez el a számlán. A jelenleg havi 169 forintos számlavezetési díjat elengedik abban az esetben, ha az ügyfélnek lakossági folyószámlája is van a pénzintézetnél.

Zsebek és perselyek

A kisebb összegű megtakarításokat, illetve a napi pénzügyek tudatosabb kezelését online elérhető funkciókkal is igyekeznek ösztönözni a bankok. A Revolutnál elérhető „Zsebek” alszámlákkal az ügyfél kategorizálhatja költéseit, így jobban nyomon követheti az egyes célokra fordítható kiadásait.

Az OTP Bank internetbanki és mobilbanki felületén elérhető Persely funkcióval rendszeresen vagy alkalmanként is lehet megtakarítást elhelyezni. Egyszerre több Persely is nyitható, így az ügyfél párhuzamosan több céljára is tud félretenni. A megtakarítás növelhető a felkerekítés funkció bekapcsolásával is. Az OTP Kedvezményprogramban pedig pénzvisszatérítést kaphat az ügyfél a vásárlásai után, ha valamelyik partnernél vásárol.

Az Erste George nevű digitális platformján szintén elérhető a kerekítés funkció, ahol a felkerekített különbözet automatikusan a célbetétbe kerül. A havi költéseket szintén rendszerezve láthatja az ügyfél, és Moneyback néven kedvezményprogram is működik a pénzintézetnél – utóbbi a mobilbanki felületen aktiválható.